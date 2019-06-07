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У Львові військовим-контрактникам надаватимуть одноразову матеріальну допомогу у розмірі 25 тисяч гривень

Анастасія Мельник

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У Львові надаватимуть одноразову допомогу у розмірі 25 тисяч військовим-контрактникам . Відповідну ухвалу прийняли на сесії Львівської міськради учора, 6 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Зокрема, прийнято ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова». Зміни передбачають надання одноразової виплати у розмірі 25 тисяч гривень мешканцям  Львова, які перебувають на військовому обліку на території  Львова та підписали контракт на строк не менше 3-х років для проходження військової служби у Збройних силах України.

Виплата здійснюється за поданням військового комісара або командира військової частини з постійним місцем дислокації у Львові, із долученням витягів з наказів про зарахування у списки особового складу військових частин.

До слова, Львів єдине місто в Україні, де воїнам АТО/ООС надається одноразова матеріальна підтримка у розмірі  100 тисяч гривень. Таку допомогу уже отримали 2 348 бійців зі Львова. Також надано 98 квартир для учасників бойових дій та їхніх сімей.

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