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У Львові відбудеться щорічний міжнародний Фестиваль давньої музики

Андрій Котенський

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У Львові 15, 16 та 23 червня відбудеться щорічний міжнародний Фестиваль давньої музики. Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

За словами мистецької директорки ХVII Фестивалю давньої музики у Львові Людмили Капустіни, у цьогорічній програмі: майстеркурс та 4 концерти виконавців з України, Швейцарії, Білорусі та Франції, а особливістю є поєднання в програмах композицій давніх епох та сучасності.

З 11 до 15 червня відбудеться серія репетицій українсько-швейцарського диригента Богдана Шведа з хором студентів Барокової капели Львівської національної музичної академії. Підсумком цього стане спільний концерт двох хорів: студентського українського та «A cappella Chor Zürich», керівником якого є Богдан Швед.

На концертах виступатимуть: Анна Іванюшенко, клавесин, Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна), Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція), «A Cappella Chor Zürich» (Швейцарія), Хор Барокової капели (Україна), диригент Богдан Швед (Україна-Швейцарія), гурт «Стары Ольса» (Білорусь).

Концерти відбуватимуться на таких локаціях: дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, Римо-католицький кафедральний собор, «Віденська кав`ярня» та дзеркальна зала палацу Потоцьких.
Докладнішу інформацію про XVII Фестиваль давньої музики у Львові можна знайти на сторінці у Фейсбуці: LvivEarlyMusicFestival

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