У Львові 41-річний чоловік цеглою вбив безхатченка

У Львові поліцейські затримали 41-річного чоловіка, котрий до смерті побив безхатченка. Тіло загиблого було виявлено у підвальному приміщенні закинутої будівлі на вулиці Мечникова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Личаківський відділ поліції 30 травня близько 13.35 надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Мечникова в котельні недобудованої споруди виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя та із слідами насильницької смерті. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Поліцейські встановили особу загиблого – 43-річного безхатченка. Також встановлено, що між ним та 41-річним жителем Львова, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс чоловікові кілька ударів цеглою по голові. Внаслідок отриманих травм безхатченко помер на місці події. Його тіло було скероване на судмедекспертизу», – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачене покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.