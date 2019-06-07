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Стрибун Бондаренко тріумфував у Римі після дворічного відновлення

Андрій Котенський

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Відомий український стрибун у висоту Богдан Бондаренко тріумфально повернувся у великий спорт. Повторивши кращий результат сезону у світі 2 м 31 см, наш легкоатлет виграв етап «Діамантової ліги» у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

 

Як відомо Богдан Бондаренко бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року у Ріо, чемпіон Світу 2013 у Москві, кількаразовий чемпіон Європи і володар національного рекорду України – 2,42 м (на відкритому повітрі).

Востаннє Богдан Бондаренко здобував нагороди у 2016 році. За станом здоров’я 2017 рік для легкоатлета став провальним. На чемпіонаті світу-2017 в Лондоні, Бондаренко посів лише 9-те місце. Після цього йому прооперували стопу і він відновлювався майже два роки. Чемпіон повернувся на міжнародну арену в травні цього року, у Шанхаї.

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