Побутова техніка, сигарети та зброя: за добу львівські митники вилучили товарів на 150 тисяч

Упродовж останньої доби працівники Львівської митниці ДФС склали 24 протоколи про порушення митних правил та вилучили предметів, які намагались незаконно перевезти через кордони, на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, у пункті пропуску «Шегині – Медика» громадяни України намагались провезти телевізори, праски, пилососи. Окрім того, зафіксовано кілька протоколів про порушення митних правил стосовно громадян, які перевозили «зеленим коридором» продукти харчування, зокрема вилучено понад 300 кг круп, цукру, томатів, а також понад 120 л кленового сиропу та екстракту кокоса.

Також під час митного оформлення поштового відправлення, яке надійшло зі США, митники знайшли два ножі, приціл, підставку для зброї, бінокль та патрони.

На виїзд з України у пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники знайшли у спеціально обладнаному сховищі автомобіля «Мерседес Віто» приховані 340 пачок сигарет. Окрім того, громадянин Польщі намагався вивезти шість балонів з фреоном. Товари та автомобіль вилучили.

«Значна частина порушень пов’язана з ввезенням товарів на митну територію України. Переважно громадяни порушували порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Тобто переміщували «зеленим коридором» товари, переміщення яких обмежено законодавством України, або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України», – пояснюють у ДФС.

Загалом за п’ять місяців 2019 року складено понад 2300 протоколів про порушення митних правил на суму майже 36,6 млн грн.

Фото: ДФС