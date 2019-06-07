На Львівщині стартував мисливський сезон. Перелік документів для полювання

У Львівській області розпочався мисливський сезон. Згідно із Законом України «Про мисливське господарство та полювання», сезон полювання розпочинається з індивідуального полювання на самців козулі з травня і триває до кінця року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У зв’язку з відкриттям сезону полювання Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадує мисливцям області, які документи дають право на проведення полювання:

посвідчення мисливця;

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, тощо);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;

паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.