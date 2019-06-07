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На Львівщині стартував мисливський сезон. Перелік документів для полювання

Анастасія Мельник

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У Львівській області розпочався мисливський сезон. Згідно із Законом України «Про мисливське господарство та полювання», сезон полювання розпочинається з індивідуального полювання на самців козулі з травня і триває до кінця року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У зв’язку з відкриттям сезону полювання Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадує мисливцям області, які документи дають право на проведення полювання:

  • посвідчення мисливця;
  • щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
  • дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, тощо);
  • відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;
  • паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати  контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

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