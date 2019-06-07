На Львівщині припинили діяльність трьох реабілітаційних центрів, де незаконно утримувалося 87 осіб

Правоохоронці 5 червня припинили злочинну діяльність однієї з організацій, яка на території Львівщини організувала три реабілітаційних центри, які спеціалізувалися на лікуванні наркотичної та алкогольної залежностей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Всього у центрах незаконно утримувалось 87 осіб. Вартість перебування особи за один місяць становила від 8 до 12 тисяч гривень, також оплачувались додаткові «медичні» послуги.

«Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях реабілітаційних центрів було виявлено і вилучено кошти в сумі близько пів мільйона гривень, засоби зв’язування зі слідами крові, комп’ютерну техніку, записи із списками пацієнтів, їх покараннями, витратами закладів тощо. Також в одному з центрів було виявлено пакет із таблетками, ампулами, шприцами та іншими медикаментами», – розповів заступник начальника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

В порядку ст.208 КПК України затримано керівника організації, 34-річного уродженця Луганської області, мешканця Львова, зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.