ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині припинили діяльність трьох реабілітаційних центрів, де незаконно утримувалося 87 осіб

Анастасія Мельник

|

Правоохоронці 5 червня припинили злочинну діяльність однієї з організацій, яка на території Львівщини організувала три реабілітаційних центри, які спеціалізувалися на лікуванні наркотичної та алкогольної залежностей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Всього у центрах незаконно утримувалось 87 осіб. Вартість перебування особи за один місяць становила від 8 до 12 тисяч гривень, також оплачувались додаткові «медичні» послуги.

«Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях реабілітаційних центрів було виявлено і вилучено кошти в сумі близько пів мільйона гривень, засоби зв’язування зі слідами крові, комп’ютерну техніку, записи із списками пацієнтів, їх покараннями, витратами закладів тощо. Також в одному з центрів було виявлено пакет із таблетками, ампулами, шприцами та іншими медикаментами», – розповів   заступник начальника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

В порядку ст.208 КПК України затримано керівника організації, 34-річного уродженця Луганської області, мешканця Львова, зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...