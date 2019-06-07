Львівська молодь візьме участь у військово-історичному фестивалі

Упродовж 7-9 червня в урочищі «Білавина» біля села Ягільниця Чортківського району відбуватиметься Молодіжний патріотичний табір, присвячений вшануванню 100-річчя Чортківської офензиви. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Захід відбудеться в межах Військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива» (м. Чортків Тернопільської області). Фестиваль присвячений 100-річчю вшанування найуспішнішої військової операції Галицької Армії, яка увійшла в історію під назвою «Чортківська офензива».
Учасники табору візьмуть участь у військово-патріотичній грі, спрямованій на вшанування Героїв боротьби українського народу за незалежність та територіальну цілісність України. А також під час таборування молодь зможе відвідати заходи із програми фестивалю та прослухати курс лекцій істориків про ЗУНР та Галицьку Армію.
Анастасія Мельник