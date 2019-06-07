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Львів’ян запрошують на Свято Морозива від компанії «Рудь»

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 9 червня, компанія «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод») запрошує з 13 год. до 18 год. у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові на день драйву й веселощів – Свято Морозива. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим. Також організатори готують для гостей багато цікавих сюрпризів. Зокрема, учасник заходу зможе купити одне морозиво та отримати один квиток на атракціон.

Провідний маркетолог компанії «Рудь», координатор проекту «Свята Морозива» Тетяна Хомяк розповідає про захід: «На нашому святі є багато вільних від будь-яких умовностей локацій, куди можна прийти й розважитися на 100 %: побавитися на бейбідромі, запалити танцпол у танцювальній зоні, спробувати власні сили на зоні спортивних змагань, взяти участь у веселих конкурсах від найкрутішого ведучого! Ми робимо акцент на цінностях родини. Запрошуємо зібратися разом та прийти відпочити на Святі Морозива від компанії «Рудь» на повну!».

Також на гостей заходу чекає безліч грандіозних оновлених атракціонів: танцювальні та водяні батли, аквагрим та тимчасові тату, гольф, п’ятнашки, дартс, твістер та чимало інших незабутніх розваг. Крім цього, львів’яни матимуть унікальну можливість взяти участь у цікавих воркшопах із виготовлення крафтових закладинок, стильних прикрас та іграшок, вишуканих подарункових коробочок і багатьох інших оригінальних виробів.

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