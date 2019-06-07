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«Книжка на сцені: як написати п’єсу»: львів’ян кличуть на унікальний безкоштовний воркшоп

Вероніка Рой

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19 червня львів’ян запрошують на унікальний кількагодинний інтенсив «Книжка на сцені: як написати п’єсу», який відбудеться у  тренінговому центрі FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На заході можна буде дізнатися усе про адаптацію сучасних українських дитячих книжок для театрів. Воркшоп триватиме з 11.00 до 17.00 год. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації: bit.ly/2Ms2Hff.

Мета конкурсу: через сценічні адаптації виданих українських дитячих книжок вітчизняних авторів наповнити репертуари театрів сучасними п’єсами для дітей і підлітків і створити своєрідний «момент підсилення»: книжка приводить до театру, театр відкриває книжку. Більше про деталі та умови конкурсу читайте за посиланням: bit.ly/2Z28x8v.

Воркшоп проводиться в межах І Конкурсу україномовних п’єс для дітей і підлітків «Книжка на сцені».

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