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Як стати відомим блогером та отримати за це «Оскар»: поради переможниці World Bloggers Awards 2019

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 6 червня, відома львівська блогерка, переможниця World Bloggers Awards 2019 Саша Чістова на зустрічі із журналістами поділилася власними порадами, як досягти успіху у блогерстві, передає Львівський портал.

 

Отож, подаємо вам топ-6 рекомендацій від Саші Чістової про те, як просунути свій блог:

1. Не дивитися ні на кого та не читати, як вести блог.

«Блогерів дуже багато, а тому треба зачепити аудиторію. Для цього потрібно віднайти свою унікальність, яка йде лише від тебе, а не від когось іншого» – розповіла Саша Чістова.

2. Мати естетично гарну стрічку в Instagram .

3. Бути завжди цікавим.

4. Відео має бути змістовним.

5. Важливо правильно назвати відео.

6. Постити відео зранку або ввечері, а не тоді, коли всі зайняті своїми справами.

«Чим частіше постити, тим краще, але треба знати міру. Також контент має бути якісним», – додала блогерка.

За словами Саші Чістової, завжди актуальні та популярні теми відео – це схуднення , історії людських стосунків та тваринки.

Щодо того, яку платформу обрати для блогерства: YouTube чи Instagram, то Саша Чістова радить починати паралельно з обох платформ.

Також вона наголосила на головному: «Залишатися собою і, якщо тобі це не подобається, то не робити цього лише тільки тому що це тренд».

Довідка.

Львів’янка Саша Чістова в 21 рік має 1,6 мільйонів підписників в Instagram та стільки ж на YouTube, де вона майже 5 років відверто розповідає про своє життя.

Фото: організатори

Також нещодавно у Каннах Саша Чістова стала переможницею World Bloggers Awards 2019 у номінації Best Youth Influencer.

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