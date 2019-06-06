В неділю львів’ян кличуть у Ботанічний сад на День відкритих дверей

У неділю, 9 червня, з 14:00 до 18:00 у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка, що на вулиці Чермешини, 44, відбудеться День відкритих дверей «Перші акорди літа». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Він заснований у 1852 році, має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин.

План ботанічного саду за посиланням.