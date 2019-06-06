В Академії сухопутних військ складають підсумкові іспити на полігоні

Цьогорічні випускники Національної академії сухопутних військ продовжують складати підсумкові іспити. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Традиційно демонструвати здобуті за роки навчання знання та навички майбутнім офіцерам доводиться не лише в комфортних умовах затишних аудиторій у пункті постійної дислокації, а, в першу чергу, на полігоні. Так, вихованці факультету бойового застосування військ на навчально-тренувальному комплексі «Вербляни» складають практичну складову комплексного державного іспиту з навчальної дисципліни «Озброєння і стрільба». Зокрема, курсанти-танкісти виконували вправу стрільб штатним артилерійським пострілом з танка з ходу.

«Ця вправа дуже складна, але наші випускники добре підготовлені, адже вони неодноразово її виконували впродовж навчання. Тому сьогодні вони демонструють впевнені навички в діях при озброєнні танку, влучно ведуть вогонь і практично кожен курсант уражає всі цілі», – розповів викладач кафедри вогневої підготовки підполковник запасу Олександр Богачьов.

Науково-педагогічні працівники переконані, що їхні вихованці вже незабаром гідно виконуватимуть обов’язки на офіцерських посадах у бойових підрозділах і частинах.

«Ми пишаємося своїми випускниками, адже чимало серед них за свою службу відзначені високими державними нагородами, двоє з них — офіцери-танкісти капітан Валерій Чибінєєв та старший лейтенант Василь Божок — стали Героями України. Саме на їхніх прикладах ми виховуємо і нинішнє покоління майбутніх офіцерів», – додав Олександр Богачьов.

Водночас, випускники запевняють, що повністю готові до служби на офіцерських посадах.

«Сьогодні ми з товаришами складаємо державний екзамен. Можна без перебільшення сказати, що до цієї події ми йшли всі чотири роки навчання, тому наша група показує добрі та відмінні результати. Майже до всіх навчальних дисциплін було введено зміни, адже понад п’ять років триває війна на Сході. Тому досвід АТО (ООС), який здобули в боях наші попередники, активно застосовують для нашої підготовки. Це і «танкова карусель» і «штани», і багато іншого», –розповів курсант Максим Білоконь.

У той час на сусідній ділянці майбутні офіцери механізованих підрозділів складають аналогічний екзамен зі своєї профільної дисципліни. І результати демонструють не гірші за своїх колег-танкістів.

«Сьогодні я останній раз в якості курсанта виконую вправу на цій ділянці. В цей заїзд я вклав все, чому мене навчили за чотири роки, тому вразив всі цілі, — розповів командир групи молодший сержант Костянтин Салюк. А вже за кілька тижнів я впевнено буду ділитися своїми знаннями та навичками зі своїми підлеглими», – розповів командир групи молодший сержант Костянтин Салюк.

Поки випускники звітуються перед Державною екзаменаційною комісією, для їхніх молодших колег тривають польові виходи. Після того, як курсанти-третьокурсники неодноразово подолали водну перешкоду на тренажері, вони перейшли до практичного виконання цієї вправи на спеціально облаштованій для цього ділянці Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

«Ми вчимо курсантів операціям з підготовки машин до подолання водної перешкоди, діям в екстремальних ситуаціях, які можуть трапитись в цей час, а також водити машину за допомогою гіронапівкомпасу. Це є завершальною вправою, яка передбачена для курсантів у цьому навчальному семестрі» – розповів старший викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів підполковник Сергій Степанов.