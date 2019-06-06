Успішні педагоги Львова мають можливість отримати 25 тисяч гривень

Сьогодні, 6 червня, на сесії Львівської міської ради затвердили Програму «Успішний педагог» на 2019 рік. Її основна мета – підтримка талановитих та обдарованих педагогів та покращення якості надання освітніх послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Переможці мають можливість отримати грошову винагороду у розмірі 25 000 грн.

Нагадаємо, за період з 2015 по 2018 рр. переможцями у Програмі стали 340 педагогічних працівників, а саме: 71 — від закладів дошкільної освіти, 250 — від закладів загальної середньої освіти та 19 — від позашкільних закладів освіти.