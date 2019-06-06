У центрі Львова на 16-річну дівчину обвалився фрагмент фасаду будинку

Вчора, 5 червня, у центрі Львова на 16-річну дівчину впав фрагмент фасаду будинку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 19:28 год., у м. Львові на вул. Федорова, 1, внаслідок падіння фрагменту фасаду будинку було травмовано 16-річну місцеву мешканку. Постраждалу у стані середнього ступеня важкості з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана чола» госпіталізовано у ЛШМД.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що такі випадки обвалів у центральній частині Львова – непоодинокі. Відтак, Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський порталпоспілкувався із архітектором та волонтером Іваном Щурком, який розповів про проблеми історичного архітектурного середовища міста, які не завжди кидаються в очі пересічним львів’янам. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Оббити не можна реставрувати».