У Сколівському районі 52-річна жінка потрапила до лікарні через укус змії

Вчора, 5 червня, у Сколівському районі через укус змії 52-річна жінка у важкому стані потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 12:20 до рятувальників надійшло повідомлення, про те що в Сколівську центральну районну лікарню у важкому стані поступила 52-річна жінка, жителька с. Труханів Сколівського району, з діагнозом – укус змії правої руки.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».