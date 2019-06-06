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У Сколівському районі 52-річна жінка потрапила до лікарні через укус змії

Вероніка Рой

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Вчора, 5 червня, у Сколівському районі через укус змії 52-річна жінка у важкому стані потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так,  о 12:20 до рятувальників надійшло повідомлення, про те що в Сколівську центральну районну лікарню у важкому стані поступила 52-річна жінка, жителька с. Труханів Сколівського району, з діагнозом – укус змії правої руки.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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