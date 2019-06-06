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Помер український письменник Юрій Мушкетник

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 6 червня, у віці 90 років від нас пішов відомий український письменник та Герой України Юрій Мушкетик. Про це у Facebook повідомив Михайло Сидоржевський.

 

«Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його дочка Леся», – йдеться у повідомленні.

Довідка.

Юрій Мушкетик народився на Чернігівщині. За своє життя написав багато романів, повістей та п’єс. Він – автор таких романів як «Гайдамаки», «Серце і камінь», «Яса», «Останній гетьман» та інших.

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