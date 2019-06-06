Поліція закрила кримінальне провадження щодо погроз на адресу відомого львівського журналіста

Старший слідчий Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області О. Божик постановив закрити кримінальне провадження за фактом погроз та перешкоджання професійній журналістській діяльності головному редактору Leopolis.news Андрію Болкуну.

Андрій Болкун розповів, що напередодні Дня журналіста вирішив поцікавитися у слідчого перебігом досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за погрози, які надходили на його адресу.

«13 липня минулого року я звернувся до Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області із заявою про злочин відповідно до статті 345-1 ККУ. Проте впродовж тижня ніхто з поліції до мене навіть не зателефонував. Після цього я був змушений звернутися до суду зі скаргою на «протиправну бездіяльність слідчого» щодо відкриття кримінального провадження. 23 липня 2018 року Галицький районний суд міста Львова дійшов висновку, що така бездіяльність правоохоронців є протиправною і зобов’язав Галицький відділ поліції ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою журналіста», – нагадав Андрій Болкун.

Він також розповів, що зустрічався зі слідчим усього один раз, коли його було допитано як постраждалого. Від липня минулого року жодної інформації про перебіг розслідування Болкун не отримував.

«Кілька днів тому я вирішив поцікавитися у слідчого, як проходить розслідування. Моєму здивуванню не було меж, коли почув у відповідь, що кримінальне провадження було закрито ще 2 січня цього року. Ніхто копії постанови мені не надсилав, я зміг ознайомитися з нею щойно тепер, відвідавши Галицький райвідділ поліції», – розповідає головний редактор Leopolis.news.

За його словами, складається враження, що особливо ніхто і не пробував довідатися, звідки надходили погрози.

Як відомо, Андрій Болкун заявив про погрози у липні минулого року. Згодом він озвучив деталі погроз та їхню можливу причину.