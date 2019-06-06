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Поблизу Бродів вантажний потяг насмерть збив 78-річну бабусю

Вероніка Рой

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Вчора, 5 червня, біля міста Броди вантажний потяг насмерть збив 78-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«Близько 15:50 год., на перегоні «Радивилів-Брод», поблизу м. Броди, вантажний поїзд, який рухався за маршрутом «Броди-Здолбунів» під час екстреного гальмування смертельно травмував 78-річну мешканку с. Суховоля Бродівського району. Затримки у русі поїздів не було. Обставини події встановлюються»,- йдеться у повідомленні.

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