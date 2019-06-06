Наприкінці червня відбудеться Всеукраїнська проща до Страдчу. Програма

26 червня відбудеться Всеукраїнська проща, присвячена пам’яті Страдецьких Блаженних, дню мирянина та 30-літтю виходу УГКЦ із підпілля. Про це пише «Духовна велич Львова».

Програма

26 червня 2019 року о 8:30 – з’їзд прочан у с. Ямельня – на місце мученицької смерті блаженних Священномученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прийми

9:00 – молебень до страдецьких блаженних

10:00 – піша хода до молитовного поля біля «Страдецької гори»

11:00 – архиєрейська Божественна Літурrія, яку очолить Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ

Благословення та освячення всякої речі

Присяга тверезості

Похід до парафіяльної церкви та молитва до блаженних

Хресна дорога

Контактна особа: тпарох о. Іван Колтун тел. +38 067 752 57 72

Інтернет сторінка: http://stradch.com

E-mail: stradch@ukr.net