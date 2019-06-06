Наприкінці червня відбудеться Всеукраїнська проща до Страдчу. Програма

26 червня відбудеться Всеукраїнська проща, присвячена пам’яті Страдецьких Блаженних, дню мирянина та 30-літтю виходу УГКЦ із підпілля. Про це пише «Духовна велич Львова».
Програма
26 червня 2019 року о 8:30 – з’їзд прочан у с. Ямельня – на місце мученицької смерті блаженних Священномученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прийми
9:00 – молебень до страдецьких блаженних
10:00 – піша хода до молитовного поля біля «Страдецької гори»
11:00 – архиєрейська Божественна Літурrія, яку очолить Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ
- Благословення та освячення всякої речі
- Присяга тверезості
- Похід до парафіяльної церкви та молитва до блаженних
- Хресна дорога
Контактна особа: тпарох о. Іван Колтун тел. +38 067 752 57 72
Інтернет сторінка: http://stradch.com
E-mail: stradch@ukr.net
Вероніка Рой