ОСТАННІ НОВИНИ

Наприкінці червня відбудеться Всеукраїнська проща до Страдчу. Програма

Вероніка Рой

|

26 червня відбудеться Всеукраїнська проща, присвячена пам’яті Страдецьких Блаженних, дню мирянина та 30-літтю виходу УГКЦ із підпілля. Про це пише «Духовна велич Львова».

 

Програма

26 червня 2019 року о 8:30 – з’їзд прочан у с. Ямельня – на місце мученицької смерті блаженних Священномученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прийми

9:00 – молебень до страдецьких блаженних

10:00 – піша хода до молитовного поля біля «Страдецької гори»

11:00 – архиєрейська Божественна Літурrія, яку очолить Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ

  • Благословення та освячення всякої речі
  • Присяга тверезості
  • Похід до парафіяльної церкви та молитва до блаженних
  • Хресна дорога

Контактна особа: тпарох о. Іван Колтун тел. +38 067 752 57 72

Інтернет сторінка: http://stradch.com

E-mail: stradch@ukr.net

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...