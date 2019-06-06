«Зупини варварську обрізку дерев у Львові». Депутати підтримали петицію

Депутати Львівської міської ради підтримали електронну петицію «Зупини варварську обрізку дерев у Львові». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 6 червня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Як поінформував начальник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський, петиція, яка була зареєстрована на сайті ЛМР 16 квітня, за добу зібрала необхідних 500 голосів.

«Замість такої потрібної фахової санітарної обрізки відбувається під виглядом формувальної і омолоджуючої обрізки так званий «топінг» – ампутація всієї маси крони. Відбувається це з низки причин. Насамперед, щоб дерево давало якомога менше листя, а також це спосіб умертвити дерево. Після такої обрізки дерево спочатку втрачає працездатність – не створює кисню, не очищує повітря, не затримує вологу, не створює тінь, перестає бути середовищем для птахів та іншої фауни», – мовиться у тексті петиції.

Автори наголошують, що бачать вихід із ситуації у вдосконаленні послуг з санітарної обрізки: потрібно зробити її фаховою послугою арбориста, як це є в європейських містах.

«Формувальну обрізку на деревах, що мають понад 30 років ми пропонуємо заборонити, оскільки в такому віці формувати вперше дерево вже пізно, зрізи понад 5 см в діаметрі повільно вбивають дерево. Однозначно заборонити омолоджуючу обрізку. Якщо дерево відживає, то його треба або фахово лікувати, або зрізати і якісно посадити нове», – наголошують вони.

Автори петиції пропонують змінити підходи до догляду за міськими деревами, вирішити причини, а не вчергове в «ручному режимі» боротися з наслідками. Зокрема:

1. Розробити локальний нормативний документ щодо порядку закупівлі послуг з обрізки, контролю якості наданих послуг та відповідальності замовника і виконавця за порушення.

2. Провести навчання і сертифікувати арбористів для проведення санітарної обрізки дерев і допускати лише навчених людей до обрізки.

3. Створити систему збору і переробки осіннього листя, зручну та вигідну насамперед для тих, хто листя збирає.

4. Налагодити комунікацію ЛМР з мешканцями з питань озеленення: інформувати про плани щодо обрізок, пропагувати цінність міського озеленення та правильні підходи до утримання.

5. Розробити і затвердити програму догляду і спостереження дерев, топінг на яких вже проведено.

6. Провести відкритий і публічний конкурс на посаду керівника відділу екології. Кандидати мають публічно представити власне бачення розвитку озеленення та охорони довкілля в місті.