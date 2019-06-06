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КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського

Андрій Котенський

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Конституційний суд визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону “Про Національне антикорупційне бюро України”. Про це повідомляється на сайті суду.

 

Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ “Запорізький завод феросплавів” під час закритої частини пленарного засідання Другого сенату КС.

Відповідне провадження КСУ відкрив у жовтні 2018 року за скаргою акціонерного товариства “Запорізький завод феросплавів” – підприємства, що контролюється групою “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Там вважали неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що скасування через суд таких угод — це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.

Загалом за 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди. До держпідприємств мали повернутися 7 млрд грн.

Після ухвалення КСУ цього рішення НАБУ більше не зможе оскаржувати угоди, доки ще триває розслідування.

Економічна правда

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