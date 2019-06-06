Електроенергія для промисловості з 1 липня подорожчає на 42%?

Після запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, який відбудеться в межах ухвалених урядом постанов, вартість електроенергії для непобутових споживачів, зокрема бюджетних установ та промисловості, зросте на 42%. Такі дані навів голова Укренерго Всеволод Ковальчук. За його словами, презентовані Міністерством енергетичної політики розрахунки щодо вартості електроенергії для населення не відповідають дійсності, пише Громадське.

Так, реальна собівартість електроенергії для населення складає 21 копійку, а не 1,06 гривні як вважають у Міненерго. Саме останню вартість уряд заклав у тариф на передачу електроенергії, який у підсумку сплачуватимуть непобутові споживачі.

«Розрахунки НКРЕКП показують, що внаслідок прийняття цього проекту, розробленого Міненерго, ціни на електрику для промисловості та інших споживачів, крім населення, зростуть на 42%», — повідомив голова Укренерго.

Він додав, що таке суттєве зростання цін на електрику спричинить зростання цін на всі вироблені товари та послуги, що у кінцевому результаті відобразиться на звичайних споживачах.

Нагадаємо, що під час засідання уряду 5 червня повідомлялося про те, що уряд відмовився переносити запуск ринку електроенергії попри загрозу різкого зростання цін.

22 травня уряд таємно ухвалив рішення про перекладання збитків від продажу електроенергії населенню виключно на державні компанії, що дозволить зберегти прибутки компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова. У тарифному регуляторі заявили, що реалізація цієї урядової постанови призведе до зростання цін на електроенергію для промислових компаній на 40-50%.

Так, Уряд поклав спеціальні зобов’язання на Енергоатом, Укргідроенерго та частково на Укренерго. Це означає, що державні компанії повинні будуть продавати електроенергію населенню за зниженими цінами. Це робиться для того, щоб запровадження ринку електроенергії не призвело до різкого зростання тарифів на світло.

Водночас на компанію «ДТЕК» таких зобов’язань не поклали, тому вона й надалі продаватиме свою електрику за вищими, ринковими цінами.

Зазначимо, що більше половини спожитої українцями електроенергії виробляють на АЕС, якими керує Енергоатом. ТЕС, у тому числі компанії «ДТЕК», використовують для покриття нестачі виробленої на атомних електростанціях електроенергії та для балансування споживання (вони покривають потреби в електриці у пікові години).

Новий ринок електроенергії передбачає відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії. Це означає, що обленерго тепер не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам. Постачання виділяють в окремий бізнес. Це відповідає європейським стандартам та створює умови для конкуренції.

Реформа оптового сегменту — найскладніша. Його поділять на три частини: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок. Буде створено два майданчики: балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. На них системний оператор зможе купувати потужності для балансування енергосистеми. Споживачі зможуть змінювати постачальника.