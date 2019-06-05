За два дні до Львова на лікування бортами доправили 24 військових

До Львова сьогодні, 5 червня, прибув черговий борт з 16 пораненими воїнами. Про це у коментарі Львівському порталу розповів керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк.

Як він пояснив, це вже другий борт за два дні. Так, вчора доправили 8 воїнів з Дніпра.

«Вони мали переважно проблеми зі здоров’ям терапевтичного спрямування: інфаркт, проблеми з нирками, легенями…», – пояснив Олександр Поронюк.

При цьому він додав, що сьогодні прибув ще один борт з Харкова: із 16 військових – 8 лежачих.

«За словами лікарів, стан більшості з них – середньої важкості. В основному це хлопці, які отримали різноманітні поранення», – додав керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони.