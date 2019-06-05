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Виконком вирішив, що чиновники мерії зустрічатимуться з львів'янами під відеонаглядом

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 5 червня, прийняв рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів». Мова йде про те, що вони проводитимуться у спеціально обладнаних кабінетах з відеофіксацією. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як зауважила директор міського департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошик, ухвалене рішення передбачає створення належних умов для роботи з відвідувачами.

«Ми не обмежуємо, а впорядковуємо, тому що спілкування посадовців з громадянами регулюється чинним законодавством. Тому, якщо зустріч ініціюється посадовцями, є приміщення, де можна це зробити відкрито і прозоро», – пояснила вона.

Також посадовиця додала, що вони зобов’язують керівників виконавчих органів посилити контроль за їхніми працівниками, які певних причин перебувають за межами службових приміщень.

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