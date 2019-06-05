ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора у Львові «замінували» автівку

Вероніка Рой

|

Вчора, 4 червня, анонім повідомив про замінування автомобіля «Шкода», який знаходився поблизу церкви святої Анни у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, близько 21:43 год. на телефон служби порятунку ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення про замінування автомобіля марки «Шкода», який знаходився біля церкви святої Анни на вул. Городоцькій, 32.

«За вказаною адресою працювали підрозділи міста Львова. Роботи завершено о 23:45 год. За результатами обстеження автомобіля «Шкода Фабія» та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігоря Зінкевича

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...