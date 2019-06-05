Вчора у Львові «замінували» автівку

Вчора, 4 червня, анонім повідомив про замінування автомобіля «Шкода», який знаходився поблизу церкви святої Анни у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, близько 21:43 год. на телефон служби порятунку ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення про замінування автомобіля марки «Шкода», який знаходився біля церкви святої Анни на вул. Городоцькій, 32.

«За вказаною адресою працювали підрозділи міста Львова. Роботи завершено о 23:45 год. За результатами обстеження автомобіля «Шкода Фабія» та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігоря Зінкевича