У Львові жінка випала із п’ятого поверху

У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі літньої жінки, яка випала із багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, сьогодні, 5 червня, близько 3.45 до поліції надійшло повідомлення про тіло жінки без ознак життя, виявлене біля одного з будинків у Залізничному районі Львова.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 77-річна жінка випала з п’ятого поверху будинку та від отриманих травм померла на місці події.

Відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає версію «самогубства».