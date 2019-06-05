Львівський хор «Гомін» виконав саундтрек до серіалу «Чорнобиль»

Львівський муніципальний чоловічий хор «Гомін» виконав

саундтрек до п’ятисерійного британо–американського міні-серіалу «Чорнобиль». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами художнього керівника хору Руслана Ляшенка, це була дуже неочікувана пропозиція і хор мав лише одну годину, щоб його записати.

«Близько 2 місяців тому до нас звернувся художній керівник ансамблю Львівської філармонії Андрій Яцьків, з яким зв’язались американські колеги. Серіал вже був на етапі викінчення і продюсерам був потрібний чоловічий хор, який би швидко записав цей саундтрек. Ми одразу ж зголосились, швидко зібрались у церкві святого Лазаря та за годину записали композицію «Вічная пам’ять», — розповів він.

Як зазначив художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії Андрій Яцьків, автори багатосерійного фільму шукали український чоловічий хор, який би зміг записати автентичне виконання саудтреку.

Львівський муніципальний хор «Гомін» був заснований 1988 року як чоловічий аматорський хор при відділенні музично-хорового товариства України у Львові. Був відзначений багатьма нагородами як найкращий аматорський хор, активно гастролював в Україні та поза її межами. З 2003 року колектив отримав статус професійного, а також сучасну назву — Львівський муніципальний хор «Гомін». Колектив є лауреатом багатьох регіональних, національних та міжнародних конкурсів.

Додамо, що «Чорнобиль» — п’ятисерійний британо –американський міні-серіал. Прем’єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.

Фото: golosherson