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Біля Львова маршрутка злетіла у кювет: постраждав водій та пасажир автобуса

Вероніка Рой

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Сьогодні, 5 червня, близько 8 год. ранку на автодорозі Львів – Шегині у Пустомитівському районі маршрутка злетіла у кювет. Внаслідок ДТП водія та пасажира автобуса госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, у 59-річного мешканця Мостиського району, під час керування маршрутним автобусом сполученням «Городок – Львів», раптово погіршився стан здоров’я, внаслідок чого автобус з’їхав у кювет. Водія та одного з пасажирів автобуса доставили у лікарні, їх діагнози уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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