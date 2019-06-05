Академію сухопутних військ відвідала делегація Королівства Данія

Вчора, 4 червня, до Національної академії сухопутних військ завітала начальниця відділу стабілізації та верифікації Оборонного Командування Королівства Данія пані Крістіна Фогтманн Халвгаард разом із військовим радником від Збройних Сил Королівства Данія підполковником Єнсом Якобсеном. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Зустрічав іноземних гостей начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Під час зустрічі сторони обговорили план роботи та перспективи подальшої співпраці з іноземним військовим радником.

«Вдячний нашим данським колегам за значну допомогу в питаннях розробки нових навчальних програм для підготовки курсантів, сертифікації та акредитації Навчального центру «Партнерство заради миру» Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також в процесі розробки курсу підготовки капітанів», – сказав генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Також гості вишу мали можливість оглянути навчально-матеріальну базу та територію військового закладу вищої освіти.

Фото: Академія сухопутних військ