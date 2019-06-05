30-річному мешканцю Городка, який напідпитку вбив чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Працівники поліції повідомили про підозру 30-річному мешканцю Городка, який у стані алкогольного сп’яніння вбив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, інцидент стався 23 травня цього року, близько 22.00 год., у Городку. Тоді зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із рідним братом співмешканки, завдав йому численних ударів по тілу та голові, внаслідок яких 48-річний потерпілий помер.

На даний час не раз судимого правопорушника взяли під варту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.