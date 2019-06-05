ОСТАННІ НОВИНИ

30-річному мешканцю Городка, який напідпитку вбив чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Вероніка Рой

|

Працівники поліції повідомили про підозру 30-річному мешканцю Городка, який у стані алкогольного сп’яніння вбив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, інцидент стався 23 травня цього року, близько 22.00 год., у Городку. Тоді зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із рідним братом співмешканки, завдав йому численних ударів по тілу та голові, внаслідок яких 48-річний потерпілий помер.

На даний час не раз судимого правопорушника взяли під варту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...