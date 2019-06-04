Внаслідок ДТП на Мостищині постраждав 16-річний хлопець

Вчора, 3 червня, близько другої години ночі в одному з сіл Мостиського району 16-річний хлопець на мопеді в’їхав в перешкоду. Внаслідок ДТП водій двоколісного потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 16-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням мопедом та скоїв наїзд на перешкоду, а саме – оприскувач, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок події хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.