Українці вимагають скоротити парламент до сотні нардепів

На сайті президента Україна триває збір підписів за петицію про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб, передає Львівський портал.

Петиція була зареєстрована 22 травня Костянтином Івановичем Сокуренко.

«Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що станом на 11 годину 4 червня петиція зібрала 18 846 голосів.

Нагадаємо, для того, щоб петицію розглянув президент України вона має набрати 25 тисяч підписів.

Як повідомляв Львівський портал, на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.