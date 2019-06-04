ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові обмінялися досвідом ветеринари з Польщі та України

Анастасія Мельник

|

У Львові на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького відбулася міжнародна конференція «Вроцлавсько – Львівська ветеринарна школа». Участь у ній взяли ветеринари Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління.

 

Протягом двох днів фахівці ветеринарної медицини з Польщі та України, студенти й лікарі обмінювались набутим досвідом терапії, дерматології, офтальмології, кардіології, нефрології, ультразвукової діагностики, хірургії, ендоскопії та інтенсивної терапії.

«Завдяки тісній співпраці із організаторами міжнародної конференції військовослужбовці отримують нові знання та вміння, які стосуються ветеринарної медицини. Підвищення кваліфікації військовослужбовців, які працюють із собаками – пріоритетне питання для нас, адже від рівня їх кваліфікації залежить безпека та здоров’я собак, які виконують службово-бойові завдання», – розповів старший лікар ветеринарної медицини Західного ТрУ НГУ майор Дмитро Московчук.

Також, під час проведення конференції службові собаки військових частини 3002 та 4114, які дислокуються у Львові, отримали повне кваліфіковане обстеження на сучасному обладнанні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...