У Львові обмінялися досвідом ветеринари з Польщі та України

У Львові на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького відбулася міжнародна конференція «Вроцлавсько – Львівська ветеринарна школа». Участь у ній взяли ветеринари Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління.

Протягом двох днів фахівці ветеринарної медицини з Польщі та України, студенти й лікарі обмінювались набутим досвідом терапії, дерматології, офтальмології, кардіології, нефрології, ультразвукової діагностики, хірургії, ендоскопії та інтенсивної терапії.

«Завдяки тісній співпраці із організаторами міжнародної конференції військовослужбовці отримують нові знання та вміння, які стосуються ветеринарної медицини. Підвищення кваліфікації військовослужбовців, які працюють із собаками – пріоритетне питання для нас, адже від рівня їх кваліфікації залежить безпека та здоров’я собак, які виконують службово-бойові завдання», – розповів старший лікар ветеринарної медицини Західного ТрУ НГУ майор Дмитро Московчук.

Також, під час проведення конференції службові собаки військових частини 3002 та 4114, які дислокуються у Львові, отримали повне кваліфіковане обстеження на сучасному обладнанні.