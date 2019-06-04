У Львові на приватне подвір’я забіг лось

Вчора, 3 червня, у Львові у приватне подвір’я на вулиці Луцькій, 23 забіг лось. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служб Держекоінпекції у Львівській області.

Як було встановлено працівниками екоінпекції, близько 7 години самка лося європейського, яка з не встановлених причин перебувала на вул. Луцькій (через раптовий гавкіт сусідської собаки) намагалася перескочити металевий паркан домогосподарства. Під час цього черевною частиною завісилась на арматурні гостряки, якими облаштований паркан та смертельно поранилась намагаючись злізти з нього. Внаслідок чого було пошкоджено внутрішні органи черевної порожнини та спричинило вподальшому загибель тварин.

На місці події прибули також інспектори ДПП Управління патрульної поліції у Львівській області. Про загибель тварини було повідомлено Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області та Управління екології та природних ресурсів м. Львова. Силами ЛКП «Зелений Львів» труп тварини було вивезено на утилізацію.

Фото: екоінпекція