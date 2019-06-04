У Львівському музеї відкрили виставку «Львів: подорож у середні віки»

Сьогодні, 4 червня, у Львівському історичному музеї відкрили виставку «Львів: подорож у середні віки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Виставка побудована на матеріалах археологічних розкопок, які проводили на теренах Львова у 1999-2013 роках працівники Науково-дослідного центру “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України.

До уваги відвідувачів – понад 500 артефактів. Найдавніші знахідки датують слов’янським, за висловлюванням істориків – «дописемним», часом, тобто VІІІ-ІХ ст.

Серед унікальних знахідок – енколпіони ХІІ-ХІІІ ст. – хрести-релікварії, куди вкладали мощі святих; кахля ХV-ХVІ ст., орнаментована рельєфним геральдичним зображенням, де три стилізовані герби – Львова, Великого князівства Литовського та Польщі – об’єднані в один сюжет.

Виставка у приміщенні виставкової зали Львівського історичного музею НДЦ Рятівна археологічна служба ІА НАН України (пл.Ринок, 24, IV поверх) працює щодня, крім середи, з 10:00 до 18:00.