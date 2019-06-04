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На Турківщині через укус змії 9-річна дівчинка потрапила до реанімації

Вероніка Рой

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Вчора, 3 червня, у Турківському районі 9-річну дівчинку вкусила змія. Дитина потрапила до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 20:06 год. у с. Ропавське Турківського району, на присадибній ділянці, 9-річну місцеву мешканку укусила змія. Потерпілу у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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