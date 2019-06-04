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Львівщина – третя в Україні за обсягом залучених іноземних інвестицій

Соломія Головіна

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У економіку Львівщини в січні-березні цього року іноземними інвесторами вкладено 25,5 млн. дол. США інвестицій. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

Вкладення в економіку області здійснили інвестори з 17 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Польщі (15,3 млн. дол. США) та Кіпру (4,8 млн. дол. США).

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-березні 2019 року, найбільше спрямовано у фінансову та страхову діяльність – 14,9 млн. дол. США та  промисловість – 5,8млн. дол. США.

Серед регіонів України область за обсягом залучених іноземних інвестицій посіла 3-є місце.

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