Львівщина – третя в Україні за обсягом залучених іноземних інвестицій

У економіку Львівщини в січні-березні цього року іноземними інвесторами вкладено 25,5 млн. дол. США інвестицій. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області, передає прес-служба Львівської ОДА.

Вкладення в економіку області здійснили інвестори з 17 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Польщі (15,3 млн. дол. США) та Кіпру (4,8 млн. дол. США).

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-березні 2019 року, найбільше спрямовано у фінансову та страхову діяльність – 14,9 млн. дол. США та промисловість – 5,8млн. дол. США.

Серед регіонів України область за обсягом залучених іноземних інвестицій посіла 3-є місце.