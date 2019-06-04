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Львів’ян кличуть на виставку «Львів: подорож у середні віки»

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 4 червня, о 14 годині у Львівському історичному музеї відбудеться відкриття виставки «Львів: подорож у середні віки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Виставка побудована на матеріалах археологічних розкопок, які проводили на теренах Львова у 1999-2013 роках працівники Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України. До уваги відвідувачів – понад 500 артефактів.

Серед унікальних знахідок – енколпіони ХІІ-ХІІІ ст. – хрести-релікварії, куди вкладали мощі святих; кахля ХV-ХVІ ст., орнаментована рельєфним геральдичним зображенням, де три стилізовані герби – Львова, Великого князівства Литовського та Польщі – об’єднані в один сюжет. Експонується срібна таця ХV-ХVІ ст. з найдавнішим, відомим історикам, гербом Львова на металі. Однак більшість репрезентованих артефактів є речами щоденного вжитку львів’ян, які жили в різні історичні епохи.
Доповнюють виставку і допомагають перенестись у глибину віків графічні твори митців ХVІІІ-ХІХ ст. із фондів Львівського історичного музею.

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