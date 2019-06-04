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До шести років тюрми «світить» мешканцю Дрогобиччини, який причетний до серії крадіжок

Вероніка Рой

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У Дрогобичі поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який протягом восьми місяців скоїв щонайменше дванадцять кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, чоловік викрадав з приватних будівель громадян господарські та будівельні електроінструменти.

Щоб проникнути в у будинки та господарські приміщення, він підкопував стіни, знімав листи бляхи з покрівлі тощо. Загалом 27-річний житель Дрогобицького району завдав потерпілим збитків на суму більше тридцяти тисяч гривень.

Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.  У його кримінальному «досьє» є й розбійний напад, за вчинення якого суд свого часу позбавив його волі на п’ять років з конфіскацією майна.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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