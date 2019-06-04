До кінця дня у Львові очікуються грозові зливи

У Львові до кінця доби 4 червня очікуються грози, місцями значні дощі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову увечері із збереженням до кінця доби 4 червня – грози, місцями значні дощі», – мовиться у повідомленні.

Завтра, 5 червня, очікуються грози, подекуди град та шквали 15 — 20 м/с. Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.