Дім Франка кличе гостей на мистецьку виставку «Dei Consilium»

У четвер, 6 червня, о 17 годині у Домі Франка відбудеться виставка Володимира Лободи та Людмили Лободи «Dei Consilium». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами організаторів, виставка портретів діячів української культури початку та середини ХХ століття, а також портретів сучасників пензля двох безкомпромісних митців – подружжя Володимира і Людмили Лободів, розгортає ще одну яскраву сторінку творості.

Михайль Семенко, Євген Плужник, Михайло Бойчук, Олександр Архипенко, Володимир Свідзінський постають на полотнах Лободів поруч з класиками Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Лесею Українкою, Богданом Лепким. Митці долучають до української культури постатей, які були пов’язані з Україною та прихильні до неї. Це – Осип Мандельштам, Іван Бунін, Микола Ге, Іван Крамський.