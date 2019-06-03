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Завтра у двох районах Львова будуть проблеми з водопостачанням

Вероніка Рой

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Завтра, 4 червня, водопостачання у Личаківський та Сихівський райони буде здійснюватися з пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з ремонтом на магістральному водогоні діаметром 1000 мм «Винники — Довга» (в районі насосної станції «Винники»), завтра, 4 червня, з 08.00 год. до 20.00 год. буде припинено подачу води в м. Винники, с. Чишки. А в Личаківський район, обмежений вулицями: Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисинецька, Китайська, Медової Печери;

Також у Сихівський район, обмежений вулицями Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська і прилеглі до них вулиці, водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском.

Стабільне водопостачання очікується 5 червня з 06.00 год. ранку.

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