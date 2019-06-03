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Влітку понад 28 тисяч дітей з Львівщини відпочинуть у таборах

Анастасія Мельник

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Цьогоріч протягом літнього періоду планують оздоровити понад 28 тисяч дітей з Львівщини. На це з обласного бюджету виділять понад 16 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Також близько 2 тисяч дітей планують відправити на оздоровлення за межами області.

«З обласного бюджету на оздоровлення дітей скерують 16 млн 537 тис. грн. За кошти обласного бюджету департаментом соціального захисту населення закуплено 2 050 путівок. Завтра, 4 червня,  відбудеться аукціон на послуги з відпочинку 130 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку розташованих узбережжі Чорного моря. За кошти обласного бюджету на відпочинок запрошено 76 дітей учасників АТО з Херсонської області (в рамках програми обміну) та 70 дітей з Донецької та Луганської областей», – розповіла директор департаменту соціального захисту Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Також, триває робота щодо направлення дітей в інші країни.

Завдяки міжнародній співпраці у 2018 році закордоном відпочило 136 дітей загиблих, поранених, учасників АТО.

Окрім того, в області за кошти місцевих бюджетів заплановано функціонування 69 таборів на базі закладів освіти.

«Для організації оздоровлення, дозвілля та відпочинку дітей в літній період в області заплановано організацію роботи 442 пришкільних профільних, спортивних гуртків, мовних шкіл для 17 904 дітей без організації харчування та денним перебуванням менше 6-ти годин; 2 заміських освітянських дитячих оздоровчо-відпочинкових табори, в яких передбачено залучити до оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року близько 1090 дітей», – розповіла директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Кожна дитина перед табором повинна пройти медичне обстеження та мати довідку про стан здоров’я. Медики закликають батьків не легковажити цим, адже адміністрація табору повинна володіти інформацією щодо наявності алергій, особливості харчування тощо.

 

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