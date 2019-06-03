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Війна на Донбасі: ворог п'ять разів порушив «тишу»

Анастасія Мельник

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У неділю, 2 червня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Про це Львівському порталу повідомили у прес-штабі ООС.

 

Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • біля міста Мар’їнка – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
  • поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

  • поблизу населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • біля населеного пункту Майорськ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам’янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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