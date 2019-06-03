Відпустка закордоном: митники нагадали перелік дозволених особистих речей

Митники нагадують, що під час планування закордонної відпустки слід пам’ятати, що речі, які громадяни везуть із собою, не повинні використовуватись ними у підприємницьких цілях – лише особисті речі для власного споживання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Волинської області.

До особистих речей, які сміливо можна класти до валізи у кількості, що забезпечує потреби людини на період поїздки, належать:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені для користування саме цією людиною і мають ознаки таких, що були у вжитку;

особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, які мають ознаки таких, які уже використовувались;

обґрунтована кількість електроніки для використання однією особою (наприклад: телефон, фотоапарат, ноутбук, флеш-карта, переносний радіоприймач чи телевізор, магнітофон, проектор тощо);

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за станом її здоров’я (наприклад: тонометр, електронний (але не ртутний!) термометр, інсулінові шприци у кількості, співставній з тривалістю поїздки тощо);

дитячі або інвалідні коляски у кількості, що відповідає кількості дітей або інвалідів, які перетинають кордон;

переносні музичні інструменти, але не більше двох інструментів на особу;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

годинники, але не більше двох на особу;

індивідуальне спортивне спорядження.

Митники зазначають, що особисті речі – це товари, які призначені для забезпечення повсякденних потреб конкретної людини, призначені для використання саме цією людиною в адекватних до її фізіологічних потреб обсягах (на період поїздки).

«Особисті речі можна переміщати через автомобільні пункти пропуску в обох напрямках, вони пред’являються до митного контролю шляхом учинення дії – вибору смуги руху «зелений коридор» або усно, під час опитування. Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання товаросупровідних документів», – додали у відомстві.