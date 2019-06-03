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Відпустка закордоном: митники нагадали перелік дозволених особистих речей

Анастасія Мельник

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Митники нагадують, що під час планування закордонної відпустки слід пам’ятати, що речі, які громадяни везуть із собою, не повинні використовуватись ними у підприємницьких цілях – лише особисті речі для власного споживання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Волинської області.

 

До особистих речей, які сміливо можна класти до валізи у кількості, що забезпечує потреби людини на період поїздки, належать:

  • товари особистої гігієни  та індивідуальні косметичні засоби;
  • одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені для користування саме цією людиною і мають ознаки таких, що були у вжитку;
  • особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, які мають ознаки таких, які уже використовувались;
  • обґрунтована кількість електроніки для використання однією особою (наприклад: телефон, фотоапарат, ноутбук, флеш-карта, переносний радіоприймач чи телевізор, магнітофон, проектор тощо);
  • індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за станом її здоров’я (наприклад: тонометр, електронний (але не ртутний!) термометр, інсулінові шприци у кількості, співставній з тривалістю поїздки тощо);
  • дитячі або інвалідні коляски у кількості, що відповідає кількості дітей або інвалідів, які перетинають кордон;
  • переносні музичні інструменти, але не більше двох інструментів на особу;
  • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
  • годинники, але не більше двох на особу;
  • індивідуальне спортивне спорядження.

Митники зазначають, що особисті речі – це товари, які призначені для забезпечення повсякденних потреб конкретної людини, призначені для використання саме цією людиною в адекватних до її фізіологічних потреб обсягах (на період поїздки).

«Особисті речі можна переміщати через автомобільні пункти пропуску в обох напрямках, вони пред’являються до митного контролю шляхом учинення дії – вибору смуги руху «зелений коридор» або усно, під час опитування. Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни, не оподатковуються  митними платежами та звільняються від подання  товаросупровідних документів», – додали у відомстві.

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