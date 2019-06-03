В Україні будуть моніторити працевлаштування випускників профтехів та вишів

В Україні з’явиться система моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та професійної освіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляється, над створенням системи моніторингу працевлаштування випускників профтехів та вишів працюватимуть Міносвіти разом з Пенсійним фондом.

«Така система дасть можливість відслідковувати успішність подальшого кар’єрного зростання випускників у прив’язці до закладу, який він чи вона завершили, аналізувати перспективи, які надає університет чи профтех, вступникам та роботодавцям. Також це дасть МОН більше важливих даних про якість освіти та можливості, які дають заклади, для коригування освітньої політики», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що МОН не може створити таку систему самостійно, оскільки для цього необхідно інтегрувати реєстри, які знаходяться у віддані різних структур.

«Основне – це зведення нашої Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд. Для цього потрібна не лише співпраця, а й зміни до законодавства. МОН вже розробив драфт цих змін, але попереду ще погодження цього документа та прийняття його Верховною Радою України», – зазначила Лілія Гриневич.

Нагадаємо, раніше Львівський портал з’ясував, де львівські студенти шукають роботу, а також яка ситуація із працевлаштуванням випускників вищих навчальних закладів. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «За свої гроші: як студенту знайти роботу своєї мрії».