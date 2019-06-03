ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові запрацює Центр оформлення документів, де можна буде оформити паспорт за 15 хвилин

Вероніка Рой

|

Завтра, 4 червня, у Львові запрацює Центр оформлення документів № 1 Львівського міського управління Державної міграційної служби. В цьому Центрі львів’яни зможуть оформити паспорти всього за 15 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У Центрі оформлення документів громадяни, витрачаючи не більше 15 хвилин свого часу, зможуть оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки. Тут працюватиме 8 робочих станцій, що дасть можливість надавати до 200 адміністративних послуг щодня. Для зручності громадян у центрі облаштовано місця для відпочинку і майданчик для дітей», — повідомили у Головному управлінні ДМС у Львівській області.

Новий Центр оформлення документів буде працювати на базі Галицького та Франківського відділів ДМС у Львівській області.

Центр розташований за адресою вул. Чупринки, 71. Графік роботи ЦОД № 1: з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. та без обідньої перерви.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...