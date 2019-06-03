У Львові запрацює Центр оформлення документів, де можна буде оформити паспорт за 15 хвилин

Завтра, 4 червня, у Львові запрацює Центр оформлення документів № 1 Львівського міського управління Державної міграційної служби. В цьому Центрі львів’яни зможуть оформити паспорти всього за 15 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У Центрі оформлення документів громадяни, витрачаючи не більше 15 хвилин свого часу, зможуть оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки. Тут працюватиме 8 робочих станцій, що дасть можливість надавати до 200 адміністративних послуг щодня. Для зручності громадян у центрі облаштовано місця для відпочинку і майданчик для дітей», — повідомили у Головному управлінні ДМС у Львівській області.

Новий Центр оформлення документів буде працювати на базі Галицького та Франківського відділів ДМС у Львівській області.

Центр розташований за адресою вул. Чупринки, 71. Графік роботи ЦОД № 1: з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. та без обідньої перерви.