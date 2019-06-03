У Львові відкрили літню школу, присвячену Климентію Шептицькому

Сьогодні, 3 червня, в Музеї народної архітектури та побуту у Львові відбулося урочисте відкриття літньої школи «о. Климентій Шептицький — аристократ духу». Її організували з нагоди 150-літнього ювілею та вшанування на державному й церковному рівні постаті отця Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Розпочалася літня школа з Божественної Літургії у храмі Премудрості Божої Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ.
У програмі школи — лекції та зустрічі з цікавими особистостями:
- владикою Теодором (Мартинюком), єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії;
- о. Юстином Бойком, синкелом у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ;
- Мирославом Мариновичем, дисидентом, проректором УКУ;
- сестрою Оленою Манькут, дослідницею Софії Шептицької;
- Іваном Матковським, автором Біографії о. Климентія Шептицького;
- Зеновієм Свередою, доктором соціальної економіки Папського Григоріанського університету (Рим, Італія),
- Президентом Українського Кооперативного Альянсу, та іншими.
Програмою школи передбачені виїзди до с. Прилбичі Святоуспенської Унівської Лаври, Бенькової Вишні, унікальні екскурсії Львовом, пов’язані з місцями братів Шептицьких, інтерактивні читання творів Шептицьких та експертна дискусія, а також інтелектуальне змагання у форматі гри «Що? Де? Коли?» за звання кращого знавця біографії та спадщини Шептицького.
Детальну інформацію можна отримати після обов’язкової реєстрації. Кількість місць обмежено. Дзвоніть за тел. 0676075684, або пишіть на е-мейл khrystynakutnivumh@gmail.com.
Вероніка Рой