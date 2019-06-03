У Львові відкрили літню школу, присвячену Климентію Шептицькому

Сьогодні, 3 червня, в Музеї народної архітектури та побуту у Львові відбулося урочисте відкриття літньої школи «о. Климентій Шептицький — аристократ духу». Її організували з нагоди 150-літнього ювілею та вшанування на державному й церковному рівні постаті отця Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розпочалася літня школа з Божественної Літургії у храмі Премудрості Божої Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ.

У програмі школи — лекції та зустрічі з цікавими особистостями:

владикою Теодором (Мартинюком), єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії;

о. Юстином Бойком, синкелом у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ;

Мирославом Мариновичем, дисидентом, проректором УКУ;

сестрою Оленою Манькут, дослідницею Софії Шептицької;

Іваном Матковським, автором Біографії о. Климентія Шептицького;

Зеновієм Свередою, доктором соціальної економіки Папського Григоріанського університету (Рим, Італія),

Президентом Українського Кооперативного Альянсу, та іншими.

Програмою школи передбачені виїзди до с. Прилбичі Святоуспенської Унівської Лаври, Бенькової Вишні, унікальні екскурсії Львовом, пов’язані з місцями братів Шептицьких, інтерактивні читання творів Шептицьких та експертна дискусія, а також інтелектуальне змагання у форматі гри «Що? Де? Коли?» за звання кращого знавця біографії та спадщини Шептицького.

Детальну інформацію можна отримати після обов’язкової реєстрації. Кількість місць обмежено. Дзвоніть за тел. 0676075684, або пишіть на е-мейл khrystynakutnivumh@gmail.com.