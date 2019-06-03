У Львові правоохоронці шукають вибухівку у суді

Сьогодні, 3 червня, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування приміщення суду на вул. Личаківській. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, повідомлення надійшло близько 14:20. Зокрема, на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив про замінування приміщення суду, розташованого на вулиці Личаківській у Львові.

Наразі працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб.

Детальніше про те, як діяти, якщо ви опинился у «замінованій» будівлі – читайте у нашому матеріалі «Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози».